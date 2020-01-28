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Автобус с 28 гражданами Китая загорелся во «Внуково»

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Автобус с 28 гражданами Китая загорелся во «Внуково»

Москва, 28 января. Автобус, который перевозил китайцев, загорелся в московском аэропорту «Внуково». Транспортное средство доставляло иностранцев из гостиницы «Космос» в столичную воздушную гавань, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В салоне автобуса «Андре 1000» находились 28 граждан Китая. Во время движения в автобусе загорелся автономный отопитель салона. Пламя охватило 1,5 квадратных метра площади. Пожарные справились с огнем оперативно. Никто из людей не пострадал.

В результате возгорания в автобусе повреждено колесо, отопитель, частично пострадал моторный отсек.

Отмечается, что транспортное средство принадлежит частному лицу.

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