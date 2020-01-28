Автомобилистам в Москве предложили пересесть на общественный транспорт из-за погоды

Москва, 28 января. Плохая погода усложнит дорожную обстановку в Москве во вторник утром. По прогнозам Центра организации дорожного движения, в первой половине дня пробки составят 7 баллов.

«Идет снег, на дорогах местами гололедица. Скорости движения сильно снижены, возможен риск увеличения количества аварий», — рассказали в ведомстве.

В вечерний час пик ожидаются пробки до 8 баллов. В связи с этим эксперты ЦОДД рекомендовали автомобилистам отказаться от личного транспорта и пересесть на городской: «Так будет быстрее».

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 28 января в Москве ожидается снег, сугробы могут вырасти до 4–5 сантиметров. Коммунальные службы уже переведены на усиленный режим работы.