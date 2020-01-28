Слесарь изнасиловал и убил пожилую женщину в Москве

Москва, 28 января. Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пенсионерки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Сообщается, что в дежурную часть поступил сигнал о том, что 76-летняя жительница дома на улице Архитектора Власова залила водой соседей и позвала на помощь. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили в квартире труп пожилой женщины. По подозрению в преступлении в аэропорту «Домодедово» был задержан 28-летний слесарь.

Следствие предполагает, что подозреваемый решил ограбить пенсионерку. Он проник в жилище, избил ее и забрал 30 тысяч рублей.

«Руками нанес удары по различным частям тела, против ее воли совершил с ней насильственный половой акт, далее с целью сокрытия преступления руками задушил», — говорится в сообщении.

Расправившись с пожилой женщиной, преступник выпрыгнул из окна кухни и скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что перед судом в Москве предстанет мужчина, который убил девушку и спрятал ее останки в чемодан. Подозреваемый дал чистосердечные показания. Он рассказал, что нанес девушке удары ножом в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, передает РИАМО.