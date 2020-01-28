Самый сильный за зиму снегопад начался в Москве

Москва, 28 января. Обильный снегопад начался в ночь на вторник в столице, синоптики считают его самым сильным за зиму.

Согласно прогнозу метеорологов в Москве выпадет от четырех до восьми сантиметров снега. Московские коммунальные службы уже переведены на усиленный режим работы.

Снегопад ослабеет во вторник днем, снега выпадет один-два сантиметра, сообщила «Газета.ру». В ночь на вторник в столице ожидается три градуса ниже нуля, утром похолодает до -6 градусов.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометеорологического центра РФ Роман Вильфанд рассказал журналистам, что согласно предварительному прогнозу февраль в России будет холоднее января.