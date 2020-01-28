В Подмосковье 14-летняя девочка потеряла сознание по дороге в школу и умерла в больнице

Москва, 28 января. Четырнадцатилетняя девочка в городском округе Домодедово Московской области скончалась по дороге в школу. На место происшествия прибыли медики, однако, несмотря на их усилия, ребенок скончался.

Как сообщается, девочка начала терять сознание, а затем упала на землю. Она была срочно доставлена в больницу, но, несмотря на медицинскую помощь, девочка скончалась. По предварительным данным, у нее мог быть порок сердца.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что девочка воспитывалась в благополучной семье.

«Ее отец — врач-реаниматолог. Для всех это большой шок», — приводит слова Мишоновой газета «Известия».

Напомним, что весной 2018 года в Новой Москве в школе прямо на уроке физкультуры умерла 16-летняя школьница. Ученице 2002 года рождения стало плохо на уроке физкультуры: она потеряла сознание, после чего скончалась. Преподаватель оказал девочке первую помощь и сразу же позвонил в скорую медицинскую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы.

А в октябре того же года сообщалось, о смерти школьника на уроке физкультуры в Москве. 14-летний школьник вышел на улицу для занятий физкультурой, однако резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Учитель незамедлительно оказал ему первую помощь и вызвал медиков. Однако ребенка спасти не удалось, он скончался.