Находящийся в Москве турист из Китая внезапно почувствовал себя плохо во время экскурсии

Москва, 28 января. Турист из Китая неожиданно почувствовал себя плохо во время экскурсии в Москве. На место немедленно прибыли сотрудники столичной скорой помощи.

Прибывшие медики пришли к выводу, что симптомы пневмонии, вызванной коронавирусом, не подтвердились. Госпитализация туристу не понадобилась, сообщают в московском департаменте здравоохранения.

«По результатам осмотра госпитализация не потребовалась ввиду отсутствия симптомов, требующих лечения в стационаре и наблюдения специалистами. Состояние его удовлетворительное», — приводит сообщение представителя ведомства ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в российской столице был остановлен автобус с туристами из Китая, среди которых находились пассажиры с признаками пневмонии, вызванной коронавирусом.

Напомним, что министерство здравоохранения России приступило к созданию противовирусной вакцины, также ведомство ведет переговоры с учеными из Китая о возможности получения биологического материала. В Роспотребнадзоре сообщили, что контроль по всей границе страны будет усилен из-за вспышки вируса.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти рассказали в конце прошлого года. Медики не исключили, что возбудителем заболевания мог стать новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус уже распространился на другие страны, случаи заражения наблюдались в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.