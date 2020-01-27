Синоптики пообещали москвичам самый сильный снегопад за всю зиму

Москва, 27 января. Самый сильный снегопад с начала зимы занесет Москву в ночь на 28 января. Прогнозируемый прирост осадков в столице составит от 4 до 8 сантиметров снега. Об этом сообщается на сайте «»Метеовести».

Отмечается, что выпадение рекордного количества осадков будет обусловлено влиянием теплового арктического фронта. Его сила достигнет максимума к 18 часам понедельника.

Метеорологи сообщили, что столбики термометров будут фиксировать отрицательную температуру воздуха, а с востока к Москве приблизится антициклон, передает «Вечерняя Москва».

«Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь, потому что притормозит атмосферный фронт около Москвы, не даст ему уйти на Волгу», — отмечают синоптики.

Ранее ФАН сообщал, что власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов. В городе выпало сверхнормативное количества осадков. Руководство города привлечет дополнительную технику для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий.