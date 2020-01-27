Оставивший сыновей в «Шереметьево» отец не доверял их матери

Москва, 27 января. Мужчина, который оставил своих сыновей в аэропорту «Шереметьево», не доверял их матери. В последнее время женщина скрывалась от родственников и определить ее местонахождение было невозможно. Об этом рассказал начальник пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Мужчина работал на разные охранные предприятия, чтобы хоть как-то прокормить детей. Когда он уезжал в командировки, мальчиков оставлял в Центре социальной поддержки детей и семьи.

«После возвращения с вахты он забирал детей», — заявил Лаврентьев.

Лаврентьев добавил, что отношения между супругами были натянутыми и в последние годы не складывались. Женщина несколько раз предпринимала попытки бросить семью и в конечном счете ушла, оставив двоих детей с супругом, передает телеканал «360».

«О ее месте нахождения до последнего времени ее родители не знали. Они рассказали, что помогали семье своих внуков, помогали одеждой. Они говорят, что отношения с отцом были очень сложные и напряженные», — рассказал Лаврентьев.

Органы социальной защиты говорят, что семья не состояла на учете и не относилась к списку неблагополучных. Представитель администрации Комсомольска-на-Амуре напомнил о случае, когда дети обварились кипятком из-за невнимательности матери, женщина ушла в магазин и оставила детей одних. Социальные органы вынесли ей предупреждение.

Сообщается, что ранее мужчина заявлял о своем желании переехать в Москву. Он говорил об этом в школе, где учился старший сын. Он заявлял, что в столице у него есть жилье, а работу он найдет

Напомним, что 26 января служба безопасности аэропорта «Шереметьево» остановила двух подростков, которые гуляли по территории без сопровождения родителей. Сотрудникам удалось выяснить, что они вместе с папой прилетели из Хабаровска. Отец оставил сыновей одних и ушел. Ребят отправили в подмосковную больницу.