Ветеринары объяснили москвичам, как хоронить своих питомцев без нарушения закона

Москва, 27 января. 3а 2019 год девять человек в Москве были оштрафованы за то, что пытались избавиться от останков своих питомцев запрещенными способами. Об этом сообщили в столичном комитете ветеринарии.

Горожан привлекли к ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Нарушение этих правил предусматривает штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Должностные лица могут лишиться от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические отдать от 500 до 700 тысяч рублей, передает «Ридус».

Дело в том, что не все хозяева знают, как поступать и куда обращаться, если домашний питомец умер. В комитете пояснили, что останки животных кремируют в соответствии с ветеринарными правилами.

«Захоронение трупов животных и птиц в землю, а также сброс их в водоемы, реки, бытовые мусорные контейнеры и вывоз на свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается», — рассказали в комитете.

Специалисты напомнили, что захоронение биологических отходов может привести к загрязнению окружающей среды и распространению заразных болезней. Чтобы избежать неприятностей нужно обращаться к ветеринарам в течении суток с момента кончины животного. Кроме того, ветеринары могут приехать за останками на дом. Отмечается, что подобного рода услуги являются платными.

Согласно прейскуранту, который опубликован на странице комитета официального сайта мэра Москвы, кремация биологических отходов без транспортировки будет стоить 37 рублей за килограмм.

В столице существует большое количество клиник, где можно кремировать питомца. Одно из частных учреждений предлагает свои услуги за 3730 рублей.

В комитете напомнили, что за нарушение правил порядка захоронения останков животных на территории Москвы предусмотрена административная ответственность.