Московская школьница попала в больницу с травмой после урока физкультуры

Москва, 27 января. Школьница получила травму мозга на занятиях физкультурой в Москве. Медики экстренно забрали девочку прямо из средней школы в районе Якиманка.

Несовершеннолетняя старшеклассница была доставлена в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. По словам девочки, она получила удар мячом на уроке физкультуры.

«Диагноз - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», — рассказал «Комсомольской правде» источник в медицинском учреждении.

Правоохранительный органы проводят проверку по данному факту. Полиция будет выяснять, был ли нанесенный вред причинен умышленно.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка оказалась запертой в школьной библиотеке и упала со второго этажа, когда пыталась позвать на помощь прохожих. Девочка замешкалась с выбором книг, библиотекарь закрыла железную дверь, а девочка осталась внутри, передает «Ридус».