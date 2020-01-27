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Службы проверяют все станции Московского метрополитена из-за угрозы «минирования»

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Службы проверяют все станции Московского метрополитена из-за угрозы «минирования»

Москва, 27 января. Неизвестные отправили сообщения о «минировании» в адрес всех станций Московского метрополитена. Экстренные службы проверяют информацию на соответствие действительности.

«Угрозы получили все станции метро», — сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что эвакуация пассажиров и сотрудников не проводится. Ранее столичное метро уже получало сообщения с угрозами взрыва, но ни одно из них не подтвердилось, передает РИАМО.

Напомним, что волна ложных сообщений о «минированиях» захлестнула города России в ноябре 2019 года. Спецслужбам удалось определить почтовый сервис, с которого приходили ложные сообщения. Отмечается, что с осени прошлого года с зарубежного сервиса поступило более тысячи анонимных сообщений.

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Источник: РИА Новости
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