Воробьев позавтракал с детьми, которых отец оставил в «Шереметьево»

Москва, 27 января. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил с подарками двух мальчиков, которых папа оставил в аэропорту «Шереметьево».

Детей определили в одно из подмосковных учреждений здравоохранения. С ребятами уже побеседовали психологи, а губернатор Подмосковья привез для них клубнику. Воробьев позавтракал вместе с детьми и пригласил их в океанариум. Он также подчеркнул, что найдет работу для главы семейства, пишет РИА SM-News.

Дети заявили, что очень любят своего отца и ждут его возвращения. Специалисты уже вышли на связь с мамой и бабушкой ребят, передает телеканал «360».

«Сейчас думаем, как перевести детей. Если там скажут, что не примут, то найдем здесь детям приемную семью. Два раза уже были в приюте в Хабаровске. Тяжелое материальное положение», — заявили медики.

Отмечается, что семья переживала непростые времена. Мама бросила детей и заботы по воспитанию взял на себя отец семейства. Когда он не справлялся, то оставлял их в Центре социальной помощи семье и детям, а сам ездил на заработки. Мужчину все еще не нашли. Не исключено, что позже ребят отправят к маме.

Ранее ФАН сообщал, что житель Хабаровска оставил двух маленьких сыновей в аэропорту «Шереметьево». Сотрудники аэропорта обеспечили братьев питанием и оказали необходимую поддержку.