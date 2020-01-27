Москвичи передали в Главархив свыше 6 тысяч предметов времен Великой Отечественной войны

Москва, 27 января. Карты, графические рисунки и фотоальбомы времен Великой Отечественной войны стали частью экспозиции акции «Москва — с заботой об истории». Исторические материалы представлены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В экспозицию входят документы, фотографии, награды и предметы быта, которые передают горожане в Главархив. Эти предметы рассказывают о важнейших этапах и трудностях жизни в столице в период Великой Отечественной войны.

Акция стартовала прошлой весной и за это время москвичи успели передать свыше шести тысяч памятных вещей.

«Некоторым из них уже присвоили статус особо ценных документов Архивного фонда Москвы», — отмечается в сообщении.

Одним из уникальных экспонатов стал альбом фоторепродукций графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года, который передала участница акции, передает РИАМО.

«Еще один уникальный экспонат — карты Генерального штаба Красной армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. Это тактические карты района Курской дуги, Харькова и Никополя, на которых отображены линии фронтов и другие аспекты оперативной обстановки», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в центрах «Мои документы» продолжается выставка «Искусство, любовь и война». Представленные там работы были вдохновлены на создание событиями военного времени.

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