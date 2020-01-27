Собаководов с питомцами приглашают на экстремальный ночной забег в Подмосковье

Москва, 27 января. Экстремальные ночные гонки с собаками по пересеченной местности проведут в Старой Купавне. Организаторами необычного забега выступила общественная организация собаководов «Хвостатый Дворик».

Подобные соревнования будут проходить в России впервые. По словам организаторов, только слаженная командная работа позволит успешно преодолеть все сложности маршрута.

«Человек и собака — отличная и дружная команда. На таких соревнованиях можно почувствовать, что вы одно целое и что победа зависит только от вас двоих», — поделилась организатор состязаний Юлия Кузьмина.

Организаторы хотят, чтобы участники прочувствовали весь драйв и адреналин. По их словам, это самые «сумасшедшие» гонки с собаками в стране, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Даже девиз наших соревнований гласит: «Два сердца, одна победа!» К этому мероприятию идет очень серьезная подготовка. Мы постараемся удивить наших участников препятствиями и интересной трассой», - рассказала Кузьмина.

Организаторы отметили, что участвовать в соревнованиях можно уже с 8 лет. Маршруты будут поделены на возрастные категории, поэтому бороться за победу могут и дети, и взрослые. Размер и порода вашего питомца не имеют значения. В конце забега все получат медали и кубки.

На маршруте участников будут ждать сумасшедшие эмоции и огромное количество препятствий. Отмечается, что в прошлогодних соревнованиях было 120 участников со всей России

Желающие смогут оставить заявки на участие в забеге уже в ближайшее время, а первая ночная гонка запланирована на июнь.