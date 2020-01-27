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Происшествия

Автомобиль рухнул в реку в центре Москвы

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Автомобиль рухнул в реку в центре Москвы

Москва, 27 января. Легковой автомобиль упал в реку Яуза на Рубцовской набережной Москвы, водителя удалось спасти.

По данным МЧС, помощь водителю упавшего в Яузу автомобиля оказали сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия раньше спасателей.

«На Рубцовской набережной легковой автомобиль повредил заграждение и упал в реку Яуза. До прибытия спасателей сотрудники ДПС передали водителя медикам», — сказано в сообщении.

Автомобиль, оказавшийся в реке, позднее извлекли при помощи специального пожарного крана. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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