Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 января

Москва, 26 января. Небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, рассказали синоптики.

По их словам, регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона, возможны снег и облачность.

«Максимальная температура воздуха в Москве — -1..+1, по области — -4..+1 градусов», — передает сообщение синоптиков «РИАМО».

Скорость западного ветра составит пять-десять метров в секунду, атмосферное давление — 746 миллиметров ртутного столба.

Специалисты предупредили метеозависимых людей о том, что при такой погоде они могут почувствовать недомогание. Помочь может контроль артериального давления, применение общеукрепляющих средств.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву на следующей неделе придут снегопад и метели. По данным синоптика, температура в столице опустится ниже нуля, ветер будет дуть с севера.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что снежный покров в Москве может продержаться до оттепели в следующую среду.