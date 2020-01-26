Цикл лекций к 85-летию московского метро пройдет в Музее архитектуры

Москва, 26 января. В Музее архитектуры имени Щусева состоится цикл лекций «Архитектура московского метро: история и современность в мировом контексте», 12 встреч будут посвящены 85-летию столичного метрополитена. Об этом говорится в воскресенье на официальном сайте градоначальника города.

Так, лекции начнутся в предстоящий вторник, 28 января, и продлятся до 14 апреля.

«Посетители узнают о феномене московского метро и о культуре подземного транспорта в мире», — следует из сообщения.

Гостям расскажут историю строительства метрополитена в СССР и проанализируют современную архитектуру метро. Кроме того, слушатели смогут узнать об архитектуре метро в других городах Российской Федерации: Северной столице, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге.

Как уточняет РИАМО, посетители познакомятся с термином «внеуличный городской транспорт» и узнают о первых проектах в этой отрасли в разных странах.