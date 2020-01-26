Почти 100% онкобольных в Москве обеспечены обезболивающими средствами

Москва, 26 января. Обезболивающими препаратами в российской столице обеспечены практически 100% онкологических больных. Об этом заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телевизионному каналу «Россия 1».

Столичный градоначальник напомнил, что на этой неделе был открыт новый цех Московского эндокринного завода, передает РИАМО. Он обратил внимание на то, что предприятие находится в лидерах в своей сфере и производит 95% психотропных и наркотических препаратов в России.

«Москва также сегодня обеспечена этими лекарствами, обезболивающими лекарствами обеспечены практически 100% онкологических больных. Еще 10 лет назад всего 40% было обеспечено», — уточнил он.

По словам Собянина, обеспеченность стала намного выше во многом благодаря тому, что в стране приступили к производству отечественных препаратов.