Госпитализированные в Москве китайцы не имеют признаков пневмонии

Москва, 26 января. У госпитализированных на севере Москвы граждан Китая не выявлена пневмония. Об этом сообщает ТАСС.

Делегация из КНР прибыла в столицу России несколько дней назад. Вечером 25 января стало известно о заболевании нескольких гостей из Поднебесной. Федеральное агентство новостей передавало, что пострадавшие были госпитализированы в инфекционную больницу с высокой температурой и другими признаками ОРВИ. Точный диагноз пока не поставлен. Однако уже известно, что у китайских пациентов пневмония не выявлена.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что источником нового китайского коронавируса могли стать змеи. Скорее всего, первыми пострадавшими людьми стали покупатели змеиного мяса. В ближайшее время китайские специалисты проведут ряд исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Накануне сообщалось также о поступлении в Петербург необходимого оборудования для тестов на наличие нового типа коронавируса.