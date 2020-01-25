Семерых китайцев госпитализировали в Москве с подозрением на ОРВИ

Москва, 25 января. Семерых граждан Китая госпитализировали на севере Москвы с подозрением на ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС. Пострадавшие доставлены в инфекционную больницу.

Граждане КНР почувствовали недомогание в Войковском районе российской столицы. У всех пациентов зафиксирована высокая температура и другие симптомы, характерные для ОРВИ. Окончательный диагноз будет поставлен по результатам необходимых обследований.

Ранее Роспотребнадзор дал свои рекомендации для эффективной профилактики гриппа и ОРВИ. В ведомстве советуют внимательно относиться к питанию и почаще дышать свежим воздухом для улучшения иммунитета.