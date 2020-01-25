Снегопад и метели придут в Москву на следующей неделе

Москва, 25 января. Снегопад и метели придут в столицу в четверг на следующей неделе. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, температура в Москве опустится ниже нуля, с севера будет дуть ветер.

«С вечера четверга и до конца недели зарядят хорошие снегопады, метели закружат, задует северный ветер. И температура начнет понижаться», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что ночью в пятницу температура будет от нуля до - 5 градусов, в выходные днем столбик термометра может опуститься до - 5, а ночью — до - 7 градусов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что мокрый снег и заморозки придут в столичный регион перед выходными. По информации метеорологов, атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, уровень относительной влажности около 80%.

С возможными последствиями низкого атмосферного давления и повышенной влажности могут столкнуться метеозависимые жители московского региона.

Люди, имеющие хронические заболевания, и граждане преклонного возраста могут пострадать от обострения имеющихся недугов. Специалисты рекомендуют обращаться за помощью к медикам и укреплять свой организм.