Мокрый снег, гололед и усиление ветра ожидаются в Москве в Татьянин день



Москва, 25 января. Сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве в субботу, 25 января. Об этом жителей и гостей столицы предупредили в региональном главке МЧС.

По данным Росгидромета, усиление западного, северо-западного ветра прогнозируется с 13.00 до 21.00. Порывы будут достигать 14-19 метров в секунду. Помимо этого, синоптики обещают дождь и мокрый снег. Такие погодные условия чреваты неприятностями на дорогах, поэтому спасатели рекомендовали водителям быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковать свои машины под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.

«Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что январь 2020 года поставил абсолютный температурный рекорд в столице за все время метеонаблюдений. Температура воздуха была выше нормы на девять градусов, уточняет телеканал 360.