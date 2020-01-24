Лошадь погибла в центре Москвы

Москва, 24 января. На улице Малой Никитской в Москве, в районе дома №24 с.4, скончалась лошадь. Предположительно, животное вместе с наездником ударило током, сообщили очевидцы. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места ЧП.

Инцидент произошел вечером в пятницу. По предварительной информации, разряд мог пройти через лужу или ближайший столб. Сообщается, что на место происшествия были вызвана полиция и скорая помощь, однако один из очевидцев происшествия решил самостоятельно отвезти пострадавшую наездницу в больницу.

Вместе с тем тело лошади, судя по видео, по-прежнему находится на тротуаре.