Водитель фуры перекрыл Бауманскую улицу в Москве из-за долгов по зарплате

Москва, 24 января. Водитель большегруза заблокировал движение по Бауманской улице в Москве. Мужчина поставил фуру под окнами офиса своего начальника, мотивировав это тем, что он задерживает зарплату.

Одиночный пикет водителя фуры заставил стоять в пробке сотни автомобилей и несколько единиц общественного транспорта.

Мужчина забрался на крышу грузовика и принялся кричать на всю улицу, что не уедет, если ему не вернут честно заработанные деньги. Прохожие сняли его на видео, передает РЕН ТВ.

«Не уеду пока мне не заплатят зарплату! Это забастовка!», — кричал мужчина.

По словам водителя, он решился на отчаянный поступок из-за того, что ему нечем кормить семью, мужчина является многодетным отцом.

Унять бунтаря смогли только сотрудники дорожной полиции. К этому времени движение по улице уже восстановлено. Сотрудники ГИБДД никак не комментируют инцидент.

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