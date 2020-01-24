Власти Москвы работают над созданием мусоросортировочных комплексов в промзонах

Москва, 24 января. Автоматизированные мусоросортировочные комплексы могут появиться в промзонах Москвы. Столичные власти подготовили комплекс мероприятий, которые помогут воплотить идею в жизнь. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков рассказал, что сейчас отходы из столицы частично вывозят в Царицыно. Мусоросортировочный комплекс перерабатывает примерно 250 тысяч тонн отходов и выделяет из них полезные материалы.

«В Царицыне линии хотя и современные, но там используется и ручной труд, а новые мусоросортировочные комплексы планируется сделать уже полностью автоматизированными», — добавил Бирюков.

Кроме того, в ближайшее время по графику заработает экотехнопарк «Калуга», который будет перерабатывать 1,8 миллиона тонн мусора в год, передает РИАМО.

Бирюков отметил, что в столице не планируют возводить новые мусоросжигательные заводы. Подобные предприятия есть в Косине и в Бирюлеве Западном. По его словам, они полностью соответствуют современным требованиям, а вредные выбросы от них на предельно низком уровне.

К 1 января в Москве для сортировки мусора было оборудовано 22 тысячи площадок, на которых установили 60 тысяч контейнеров. Вывоз отходов осуществляется пятью крупными компаниями и городским предприятием «Экотехпром».

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске пресекли незаконную деятельность мусоросортировочной компании. На запах со стороны предприятия неоднократно жаловались местные жители и активисты, передает телеканал «360».