На станции московского метро «Деловой центр» появился второй склад забытых вещей

Москва, 24 января. Второй склад забытых вещей открылся в московском метрополитене. Хранилище находится на втором ярусе «Делового центра» Большой кольцевой линии. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Сообщается, что если вы потеряли свою вещь, то вам следует написать заявку на поиск утраченного предмета. Форму обращения можно заполнить в приложении «Метро Москвы» в специальном разделе. Когда вашу заявку обработают, сотрудник склада свяжется с вами, передают «Известия».

«Забрать находку со склада можно, предоставив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Если вы сами обнаружили в поезде забытую вещь, обратитесь к станционному дежурному или сотруднику правоохранительных органов.

Отмечается, что пассажиры ежемесячно забывают в вагонах около 700 различных вещей. Как правило, это ручная кладь. Половину находок забирают, а остальные вещи находятся на хранении в течение шести месяцев. Потерянные вещи ждут возвращения своих хозяев на складах станций «Деловой центр» и «Котельники».

Ранее сообщалось, что пассажиры «Мострансавто» в 2019 году оставили около 5 тысяч вещей в автобусах и на автовокзалах. Самыми необычными находками стали костюм повара, детские ангельские крылья и кукла-марионетка, передает РИАМО.