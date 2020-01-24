Восемь новых школ распахнут свои двери для 7 тысяч учеников в Подмосковье

Москва, 23 января. Восемь новых школ начнут работу в Московской области в этом году. Учебные заведения, построенные за инвестиционные средства, дадут места для семи тысяч школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Новые образовательные учреждения появятся в шести муниципалитетах московского региона. По одной школе введут в эксплуатацию в Балашихе, Истре, Королеве и Химках, а также по два учреждения откроют в Ленинском и Люберцах, передает телеканал «360».

«Образовательные учреждения в общей совокупности рассчитаны на 7086 ребят», — заявила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Школа в Балашихе примет 900 учеников, в Истре за парты усядутся 550 школьников. В Королеве учебное заведение будет рассчитано на 660 мест, в Ленинском городском округе введут в эксплуатацию две школы: на 550 и 1100 мест. В Люберцах планируют достроить также два образовательных учреждения, которые распахнут свои двери для 1500 и 1100 детей, а в Химках введут в эксплуатацию школу на 726 мест.

Ранее ФАН сообщал, что образовательные учреждения Петербурга в этом году примут рекордное количество детей. В 2020 году количество петербургских школьников должно достигнуть 500 тысяч ребят.