Мокрый снег и заморозки придут в московский регион перед выходными

Москва, 24 января. Жителям московского региона обещают высокую облачность, мокрый снег и гололедицу на дорогах в пятницу. Столбики термометров опустятся до отметки минус 3 градуса. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Отмечается, что максимальные значения температуры в Москве не превысят плюс 1 градуса. Скорость западного ветра будет достигать 10 метров в секунду.

«Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 80%», — говорят синоптики.

Ночью термометры зафиксируют снижение температуры воздуха до минус 7 градусов. Отрицательные значения температуры будут способствовать образованию наледи на дороге и тротуарах.

Метеозависимых граждан предупредили о возможных последствиях из-за низкого атмосферного давления и повышенной влажности, передает РИАМО.

Люди, страдающие от хронических заболеваний и граждане преклонного возраста могут столкнуться с обострением имеющихся недугов. Синоптики рекомендуют обращаться за помощью к специалистам и укреплять свой организм.

Ранее ФАН сообщал, что синоптики прогнозируют морозную погоду в европейской части России в феврале. Температура воздуха в последний зимний месяц может опуститься до отметки минус 10 градусов ниже нуля.