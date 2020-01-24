Вильфанд указал на недостаточное количество снега в Москве для катания на лыжах

Москва, 24 января. Снега в Москве выпало недостаточно для катания на лыжах или санках, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в столице рановато кататься на лыжах или санках.

«Дело в том, что выпало всего четыре-пять миллиметров осадков, и высота снега — всего пять-шесть сантиметров. Это значит, что он очень пушистый, неплотный. Он начинает оседать под тяжестью санок и лыж. Лыжи будут цепляться за землю», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

Для того чтобы в московском регионе были подходящие условия для катания на лыжах необходимо, чтобы снег в столице был регулярным и чередовался с оттепелью, говорит синоптик.

Также Вильфанд отмечает, что утром 24 января температура воздуха составит -7 градусов, а в течение дня будет повыситься до -1. Согласно прогнозам Гидрометцентра, в Москве ожидается мокрый снег, после чего будет потепление и небольшие дождевые осадки.

По его словам, 25 и 26 января в столицу вернется «привычная» теплая зима этого года. Температура будет в районе 0.

«Снег будет таять, но все-таки он дотянет до понедельника, а там ожидается небольшое понижение температуры», — подчеркнул Роман Вильфанд.

Он отметил, что и до конца следующей недели ситуация со снегом не изменится — покататься на лыжах или санках в Москве не получится.