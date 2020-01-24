Вильфанд рассказал, когда сойдет снежный покров в Москве

Москва, 24 января. Снежный покров в столице может продержаться до оттепели в следующую среду. Об этом заявил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее специалисты полагали, что снег в Москве полностью сойдет за воскресенье, отметил Вильфанд. Но, скорее всего, снежный покров останется, так как в понедельник начнется похолодание и ночью температура воздуха опустится до двух-семи градусов ниже нуля. Днем также ожидаются отрицательные температуры.

«Во вторник ночью отрицательные температуры, днем около нуля, а дальше потепление», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Росси сообщал, что температуры предстоящего февраля в европейской части России могут опускаться до 10 градусов ниже нуля.