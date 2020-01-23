Грудной ребенок в Подмосковье отравился спайсом

Москва, 23 января. Девятимесячный ребенок отравился наркотическим веществом в Клину. Грудничка в тяжелом состоянии доставили в городскую клиническую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Медикам, которое боролись за жизнь младенца, удалось стабилизировать его состояние. Благодаря этому ребенка удалось перевезти в специализированную больницу в Люберцах. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает РИАМО.

«Его состояние стабильное, назначено лечение», – передает сообщение интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Родители ребенка уверяют, что не принимают запрещенных веществ. Отец мальчика сдал анализы, в которых не выявлено признаков употребления спайса.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося. Медики говорят, что ребенок мог проглотить дозу курительной смеси.