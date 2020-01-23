Кабриолет Гагарина выставят на торги на аукционе в Москве

Москва, 23 января. Автомобиль, на котором доставили первого космонавта Земли Юрия Гагарина, продадут с молотка в Москве. Речь идет о машине ЗИЛ-11 В, на которой Гагарин приехал в Кремль, когда вернулся из первого космического полета. Об этом сообщает пресс-служба столичного аукционного дома «Литфонд».

Отмечается, что автомобиль выпускался ограниченной серией. Всего изготовили 12 таких машин.

«Это именно та самая машина, на которой Гагарин ехал в Кремль 14 апреля 1961 года», — сообщил представитель «Литфонда».

Сообщается, что на аукционе продадут не только ЗИЛ-111 В, но и другие коллекционные автомобили. Торги пройдут 15 февраля, а перед этим автомобили выставят на обозрение в столичном автосалоне «Старое время», передает «Ридус».

Вместе с гагаринским ЗИЛом будут продавать шедевр американской автоиндустрии Cadillac Eldorado и французский Citroen DS 19, который заслужил звание самого красивого автомобиля 20 века.

Напомним, что советский ЗИЛ-111 В был предназначен для торжественных мероприятий. Рефреном для советского кабриолета послужила американская машина «Паккард».

Ранее ФАН сообщал, что на аукционе в Далласе продали знаменитую немецкую шифровальную машину Enigma. Уникальный лот обошелся покупателю в 106 тысяч долларов.