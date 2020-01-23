Родители Жанны Фриске не намерены делать квартиру певицы местом паломничества для фанатов

Москва, 23 января. Родители российской певицы Жанны Фриске не планируют превращать в музей квартиру звезды, которая скончалась пять лет назад от онкологии. Об этом сообщила мама певицы Ольга Копылова.

Копылова подчеркнула, что пускать посторонних в квартиру не будут, передает «Nation News».

«Туда мы точно никого не будем пускать и что-то отдельное устраивать», — сказала Ольга Копылова.

Ранее сестра Фриске Наталья показала фанатам квартиру, в которой долгие годы жила певица. Она продемонстрировала внутреннее убранство жилища и коллекцию парфюмов, которые собирала Фриске. Поклонники изумились от большого количества одежды, красивых сувениров и наград артистки. Отмечается, что после смерти Жанны все вещи остались нетронутыми.

«Только иногда пыль протираем и включаем увлажнители воздуха. На полках остались награды Жанны, фотографии ее друзей и первой любимой собаки», — сказала Наталья.

Фанаты настолько были впечатлены увиденным, что попросили Наталью не удалять опубликованные истории из Instagram.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году на 41-м году жизни. Певица в течение двух лет боролась с опухолью мозга — глиобластомой. Фриске лечилась в США, потом проходила реабилитацию в Прибалтике и курс лечения в Китае. В последние месяцы она жила московском загородном доме вместе с супругом Дмитрием Шепелевым и сыном Платоном.