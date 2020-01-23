Водители автобусов ищут управу на таксистов в столичном Ховрино

Водители московского общественного транспорта пожаловались в редакцию Федерального агентства новостей на таксистов, которые мешают посадке и высадке пассажиров в Ховрино, занимая места на остановках для парковки. Корреспондент ФАН побывал в указанном месте и пришел к выводу, что жалобы обоснованы.

Действительно, у остановки станции метро «Ховрино» вечерами собираются до десятка машин такси, которые мешают выезду общественного транспорта. Жалуются не только водители автобусов, но пассажиры.

Павел, водитель рейса 1195 «Ховрино — аэропорт «Шереметьево», рассказал ФАН, что таксисты нарушают правила давно, но полиция не вмешивается.

«Таксисты здорово мешают маршруту номер 400, зачастую эти автобусы даже выехать от остановки не могут. Но полиция не приезжает на такие вызовы, считают, что мы сами разберемся», — посетовал Павел.

При этом таксисты нарушают правила дорожного движения.

«Таксисты нарушают ПДД, там знак «кирпич» для них висит. Их уже предупреждали, но толку никакого. Если бы полиция хоть раз отработала с эвакуатором, наступил бы порядок», — уверен Андрей, водитель автобуса «400э Ховрино — Северная».

При этом мнения горожан разделились. Некоторые защищают таксистов, поскольку те довозят клиентов недорого и с комфортом.

«За место в машине до Долгопрудного просят 100 рублей, это совсем недорого и очень удобно, довозят до самого подъезда», — заявила корреспонденту ФАН одна из пассажирок.

Другая с ней не согласилась, подчеркнув, что все эти таксисты нелегалы, которые не платят налоги и нарушают ПДД.

Основной поток таксистов появляется вечером, когда люди спешат домой и общественный транспорт работает особенно активно. Редакция ФАН направила запрос в отдел МВД России по району Ховрино города Москвы, при получении ответа мы обязательно расскажем о результатах нашим читателям.