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Полиция проверяет конюшню в Подмосковье, в которой погибает любимая лошадь Доренко

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Полиция проверяет конюшню в Подмосковье, в которой погибает любимая лошадь Доренко

Москва, 23 января. Старшая дочь известного журналиста Сергея Доренко считает, что ее любимую лошадь, доставшуюся ей от отца, могут погубить работники конюшни. Кобыла по кличе Баста уже лишилась одного глаза на выгуле в конном клубе. Чтобы разобраться в ситуации женщина обратилась к правоохранителям.

Лошадь уже несколько лет находится в конно-спортивном клубе «Алир» в селе Ромашково и раньше состояние животного не вызвало опасений, но со временем условия стали стремительно ухудшаться. Баста лишилась глаза на одной из прогулок.

«Дело в том, что там повсюду торчат гвозди, я много раз просила убрать их и сделать условия безопасными, на что получила ответ: «не нравится — уезжайте». На тот момент я не могла сразу перевезти лошадь, тем более после травмы ее нужно было оставить в знакомом месте на 1,5 месяца в темноте, так рекомендовал офтальмолог», — рассказывает Екатерина. 

Лечение животного продолжалось в течение полугода. Казалось, что ситуация стала налаживаться, но в конце декабря врачам снова пришлось спасать животное, передает «Комсомольская правда».

«Мне позвонили и вырвали меня с работы, когда моя лошадь билась о стены, из ноздрей хлестала кровь. Я сразу увезла ее в клинику, сутки там с ней ночевала, чудом ее удалось спасти», — рассказала Екатерина.

Терпение женщины лопнуло, и она решила найти виновных в ситуации. Оказалось, что конюшня не имеет никаких документов, а Басте не делали даже элементарных прививок. Никаких справок нет, а значит нельзя перевезти животное в другую конюшню.

«Непривитые животные могут быть опасны для детей, да и для всех, кто сюда приезжает. После этого мне стали звонить с конюшни и угрожать, что если мы быстренько оттуда не уберемся, моя лошадь умрет… «от старости». А в один день просто сменили замки и перестали пускать меня к Басте», — возмущается Екатерина.

Обеспокоенная тем, что с лошадью могут что-то сделать, Екатерина обратилась в полицию. Она попросила правоохранителей помочь ей перевезти лошадь в другую конюшню. Информация о происшествии передана в Роспотребнадзор и Россельхознадзор, местная полиция уже начала проверку.

Ранее ФАН сообщал, что хозяйка спасенного со зверофермы соболя рассказала об условия содержания животных на звероферме.  По ее словам, животные находятся в ужасных условиях. Она отметила стойкий неприятный запах и тесные клетки.

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