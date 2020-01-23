Неадекватная воспитательница издевалась над детьми в элитном детском саду в Москве

Москва, 23 января. Воспитанники элитного московского детского сада стали жертвами неадекватного поведения воспитателя. Камеры видеонаблюдения, установленные в учреждении, показали, что детей запирали в туалете.

Тревогу забила мать одного из детей, которого силой затолкали в туалет и оставили там без света в кромешной тьме. Когда мальчик рассказал об инциденте, мать заставила показать администрацию записи с видеокамер.

«Мне было очень страшно, я очень сильно испугался», — пожаловался ребенок.

Отмечается, что детское учреждение Bumblebee имеет безупречный внешний вид. Месяц пребывания в саду обходится матери пострадавшего ребенка в 100 тысяч рублей. По ее словам, теперь эти деньги придется потратить на услуги психологов. Ребенка стали мучать кошмары, передает телеканал «360».

«Начал писаться, а самое страшное — у него сильно испортилась речь. Запинки, сильное заикание!», — рассказала мама.

Руководство учреждения отрицает свою причастность к инциденту и выступает со встречными обвинениями в адрес матери. Директор обещала разобраться в ситуации, а на воспитателя наложить штраф, но вскоре после беседы ситуация повторилась. Воспитательница снова заперла детей в туалете и избила мальчика.

Мама пострадавшего ребенка готова довести дело до суда.