Названы три самых популярных вида деятельности самозанятых москвичей

Москва, 23 января. Фотобизнес, клининг и хендмейд являются самыми популярными видами деятельности у самозанятых москвичей. В конце прошлого года количество самозанятых составило 192 тысячи человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одним из самых перспективных направлений оказался фотобизнес.

«Эта сфера занимает лидирующие позиции, даже несмотря на высокую плотность рынка и необходимость постоянно учиться», — говорится в исследовании mbm.mos.ru.

Клининговое направление занимает вторую строчку по популярности. Отмечается, что чаще всего услугами уборщиков пользуются крупные торговые и бизнес-центры, а также частные лица. Эксперты говорят, что в этой отрасли минимальная конкуренция и небольшой порог вхождения, передает РИАМО.

Что касается хендмейда, то эта сфера активно развивается. Вязание, вышивку и столярную работу рекомендуют осваивать с небольшого производства. Расширяться, увеличивать объемы и нанимать персонал нужно, если дело стало приносить ожидаемую прибыль.

«Каждый месяц число самозанятых граждан в столице увеличивается на 15–20 тысяч, а их общее количество вдвое превысило плановый показатель для города», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Напомним, что с 1 января текущего года налог на профессиональный доход появился в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Льготный налоговый режим получили те, кто имеет регулярный доход, но не работает официально и не зарегистрирован в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приравнял самозанятых граждан к субъектам малого и среднего предпринимательства. Российский лидер подписал закон, которым поддержал самозанятых граждан, желающих участвовать в госзакупках, передает «Царьград».