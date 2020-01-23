Два человека ранены в перестрелке на юго-западе Москвы

Москва, 23 января. Два человека получили огнестрельные ранения во время потасовки в гостинице на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по столичному району Зюзино.

В правоохранительных органах сообщили, что неизвестные зашли в здание гостиницы, где у них завязалась словесная перепалка с двумя мужчинами. Выяснение отношений привело к тому, что неустановленные посетители достали оружие и несколько раз выстрелили в своих оппонентов. В результате стрельбы 32-летний и 51-летний мужчины пострадали. Их госпитализировали с огнестрельными ранениями, передает «Вечерняя Москва».

В ведомстве добавили, что в отделение полиции для разбирательства привезли 24-летнего молодого человека.

Ранее сообщалось, что в Москве конфликт между рабочими привел к тому, что один из участников потасовки получил ножевое ранение и скончался. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», передает РИАМО.