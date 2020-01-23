Риелторы нашли самую дорогую однокомнатную квартиру в Москве

Москва, 23 января. Риелторы нашли самую дорогую однокомнатную квартиру на первичном рынке в российской столице — это недвижимость в комплексе апартаментов Roza Rossa за 57,6 миллиона рублей. Об этом сообщает в четверг «Лента.ру» со ссылкой на материалы ЦИАН.

Так, однокомнатная квартира общей площадью 73,8 кв. метра расположена в самом дорогом районе столицы. Кроме того, высокая стоимость объясняется наличием отделки от застройщика по проекту итальянского дизайнера Пьеро Лиссони.

На второй строчке расположилась «однушка» площадью 76 кв. метров в жилом комплексе «Жизнь на Плющихе». Стоимость жилья составляет 56,4 миллиона рублей. «Бронза» рейтинга досталась однокомнатной квартире за 54,09 миллиона рублей, недвижимость расположена в жилом комплексе «Садовые кварталы».

Как ранее сообщал РИАМО, в российской столице в 2019 году аренда однокомнатных квартир подорожала на 9%, двухкомнатных — на 15%, в наступившем году цены могут вырасти еще на 7%.

По словам вице-президента российской гильдии риелторов Константина Апрелева, в 2020 году рост цен на жилье в столице продолжится, но, вероятно, он будет в пределах инфляции. По его словам, основная причина — реальные доходы населения особо не растут, то есть платежеспособный спрос относительно невысок. Вторая причина, отмечала «Вечерняя Москва», — падение предложения на первичном рынке.