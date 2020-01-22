Подмосковные краеведы нашли уникальный медицинский документ начала прошлого века

Москва, 22 января. Подмосковные краеведы при разборе так называемого «Кукаринского архива» (пакет старинных бумаг, найденный на чердаке частного дома в деревне Кукарино) обнаружили уникальный медицинский документ.

Необычную находку сделал местный школьник Антон, который на правах добровольца разбирал архив. Речь идет о «скорбном листе» — так в начале XX века называлась история болезни пациента. Документ принадлежит некоему девятилетнему Алексею Ильину, который в 1901 году попал в Можайскую уездную земскую больницу с травмой головы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Изучив «скорбный лист», подмосковные краеведы смогли не только узнать историю мальчика, но и получить представление о том, как была устроена работа врачей того времени. Ильин был госпитализирован после того, как его лягнула в голову лошадь.

По словам члена правления Можайского объединения краеведов Мэлса Дехканова, сам факт того, что ребенок после этого выжил, уже является чудом. Обычно такие травмы приводят к летальному исходу даже взрослых пациентов.

Еще удивительнее то, что можайским врачам удалось спасти мальчика, несмотря на тяжелейшую травму головы. У ребенка была диагностирована рваная рана головы 4 см длиной, вмятина черепной коробки и сотрясение мозга. Сельские жители пытались на месте помочь Алексею и залили ему голову столярным лаком.

Как пояснил Дехканов, на словах это звучит дико, однако не лишено смысла. Столярный лак в те годы изготавливался из натуральных масел, спирта и скипидара, поэтому был не самым худшим антисептиком. В больнице маленького пациента лечили настойкой валерианы и перевязками. И уже через 10 дней родители смогли забрать Алексея домой.

«В документе очень детально и грамотно все описано. Очень впечатлил график температуры, а также наблюдения и фиксация частоты пульса и дыхания. И конечно же, сам факт выздоровления при такой непростой травме говорит о том, что врачи справились со своим делом успешно», — отметил Дехканов.

Теперь местные краеведы хотят найти потомков мальчика и узнать, как сложилась его дальнейшая судьба.