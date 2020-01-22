Московские ЗАГСы назвали самые необычные имена для новорожденных 

Москва, 22 января. Тенденция называть детей древними славянскими, двойными и иностранными именами продолжилась в Москве в прошлом году, рассказали в пресс-службе столичных ЗАГСов, где назвали самые необычные.

Так, в 2019 году на свет появилось свыше двух тысяч девочек, которые получили древние славянские имена Милана, Мирослава, Злата. Родились также мальчики Ярославы и Макары (897 и 577 детей соответственно).

Некоторые родители предпочли заимствованные имена: Мия (364 девочки), Николь (310), Аврора (160).

Популярной осталась тенденция называть новорожденных двойными именами.

«В столице появились Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр, Исмаил Леон, Анисья Дарина, Мия Милана, Аделина Елизавета, Николь Феврония, Мила Стефания, София Мария», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в ЗАГСах уточняли, что самыми популярными именами младенцев в Москве в 2019 году стали Александр и София. В число любимых россиянами имен попали также Михаил, Максим, Мария и Анна, передает «Вечерняя Москва».

На прошлой неделе пресс-службу столичного управления ЗАГС попросили прокомментировать сообщения об участившейся в стране тенденции присваивать детям матчества вместо отчеств. Так, вместо привычных Сергеевен и Алексеевен в свидетельствах о рождении появляются Анновны и Марьевны. В пресс-службе подчеркнули, что согласно Семейному кодексу России, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации. По обоюдному желанию родителей отчество может не указываться.