Самыми популярными именами младенцев в Москве в 2019 году стали Александр и София

Москва, 22 января. В 2019 году новорожденных москвичей чаще всего называли Александрами и Софиями, рассказали в пресс-службе столичных ЗАГСов. Отмечается, что с 2018 года тройка самых любимых имен москвичей не изменилась.

«В прошлом году Александром был названы 2991 мальчик. Второе по популярности мужское имя — Михаил, так назвали 2762 ребенка. Замыкает тройку самых популярных имен Максим (2600 детей)», — уточнили специалисты.

Кроме того, популярными у родителей малышей остаются имена Артем (в 2019 году на свет в российской столице появились 2152 мальчиков с этим именем), Иван (1564), Даниил (1673), Марк (1594) и Лев (1564).

«В прошлом году больше всего девочек называли именем София (Софья) (3261 девочка). На втором месте по популярности оказалось имя Мария. Так назвали 2 688 малышек. На третьем месте имя Анна — 2548 девочек», — говорится в сообщении.

В число любимых имен также попали Алиса (2156 детей) и Виктория (2029 детей).

В июле 2019 года стало известно, что рождаемость в Москве за полгода выросла на 6%. С января по июнь в Москве родилось 67 589 детей, что на 3 849 детей больше, чем в 2018 году. Больше всего детей родилось весной. Столичные власти оказывают социальную поддержку малоимущим и многодетным семьям. Из городского бюджета перечисляют средства, направленные на материальную поддержку женщин перед родами. Семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, могут получить бесплатные образовательные и медицинские услуги, льготы.