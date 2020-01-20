Гидрометцентр пообещал снегопад жителям Москвы

Москва, 20 января. На этой неделе столицу России может засыпать снегом. Об этом сообщил и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что снежный покров на улицах Москвы начнет образовываться в среду и может достигнуть от 2 до 4 см. Ближе к выходным количество осадков увеличится, передают «Известия».

Ранее Вильфанд сообщил, что жителей Москвы на этой неделе будет ждать апрельская погода. Температура воздуха будет на 12 градусов выше климатической нормы. Минусовые значения температуры ожидаются к выходным из-за того, что ветер сменит направление на северо-западное.