Доброволец рассказала, как прошли крещенские купания в Москве

Безопасность и порядок на крещенских купаниях в Москве обеспечивали не только представители специальных служб, но и добровольцы. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала пресс-секретарь Союза добровольцев Донбасса Мария Коледа.

Она, помимо своей деятельности в рамках СДД, уже много лет принимает активное участие в добровольческом движении в целом. В 2013 году помогала в ликвидации последствий наводнения в Комсомольске-на-Амуре. В дальнейшем Коледа участвовала в различных мероприятиях в рамках российского Спасательно-гуманитарного формирования (СГФ) «Надежда».

В беседе с ФАН Мария Коледа рассказала, в этом году в Северном административном округе Москвы купели были оборудованы только в одном месте — на берегу Тимирязевского пруда.

«Это связано с особенностями погоды — аномально тепло и лед не встал, — констатировала собеседница ФАН. — Зато организовали все по высшему разряду! Было оборудовано десять купален, десять обогреваемых палаток, где можно было в тепле переодеться. Работали полевые кухни, где можно было перекусить гречкой с тушенкой, попить горячего чая. Народ шел с 6 вечера 18 января. Основной поток — с 23.30 до 03.00. В 00.10 пришли священнослужители, крестным ходом от храма».

По словам Коледы, порядок и безопасность рядом с купелями обеспечивали сотрудники МЧС, спасатели, представители управ и префектуры Северного округа Москвы, полиция, Росгвардия и добровольная дружина.

«Кроме того, содействие в проведении мероприятия оказывали добровольцы из СГФ «Надежда» под руководством Владимира Федоровича, председателя Совета, — сообщила представитель СДД. — Я была там как доброволец СГФ «Надежда».

Мария Коледа также отметила четкую, согласованную работу всех служб.

«Везде были развешены указатели, определены дежурства и смены, на купелях дежурили водолазы. У каждого модуля обогрева — добровольцы, которые направляли, помогали с вещами, фотосъемкой, поддерживали людей, чтобы не скользили. Сопровождали, если кому-то становилось плохо. Так что я считаю, что мероприятие прошло на «отлично»!» — подытожила доброволец.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 января 2020 года, а также весь день 19 января православные верующие отмечали Крещение Господне. По сложившейся традиции люди по всему миру окунались в иордань, вспоминая крещение Исуса Христа Иоанном Крестителем. Обычно это — открытый природный либо искусственный водоем. В России в силу климата Крещенские купания — обряд достаточно экстремальный.

Начать готовиться к купанию на Крещение на следующий год можно и нужно уже сейчас. Как это сделать — в материале ФАН.