Метро Москвы, все «Магниты» и «Пятерочки» проверяют из-за угрозы взрыва

Москва, 20 января. Волна «минирования» накрыла сегодня метрополитен Москвы, а также все сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка».

Сейчас все станции метро и супермаркеты проверяют сотрудники экстренных служб. По данным источника агентства ТАСС, метро работает в штатном режиме, эвакуация людей не проводилась.

Напомним, 17 января в Москве «минировали» аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево», более 20 школ, около десяти детсадов, 11 судов, одну станцию Московского центрального кольца. Из-за угрозы взрыва проводилось обследование храма Христа Спасителя и прилегающей к нему территории, проверку прошли и все мосты в столице.

Угрозы от неизвестных злоумышленников о том, что на тех или иных объектах в Москве заложены взрывные устройства, начали поступать 28 ноября. Все они каждый раз оказывались ложными.