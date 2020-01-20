Желтый уровень погодной опасности сохранится в Москве до 22 января

Москва, 20 января. Желтый уровень погодной опасности сохранится в столице до 22 января. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Из-за ветра в Москве объявлено предупреждение.

«Погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения с 11.00 20 января до 11.00 22 января», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, скорость ветра достигнет 11 метров в секунду, а в среду – 15-16 метров в секунду.

В температурном отношении сейчас показатели, типичные для апреля, нынешняя температура выше климатической нормы на 3-5 градусов, передает Гидрометцентр.

Как сообщают «Известия», в ближайшие дни не предвидится значительного количества осадков из-за высокого давления. К четвергу, 23 января, ожидается похолодание, поскольку ветер сменит направление с западного на северо-западный. Ночью 24 января температура опустится до 4-9 градусов ниже нуля.