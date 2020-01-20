Легковушка врезалась в поезд в Подмосковье, есть жертвы

Москва, 20 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием машины и поезда произошло на переезде железной дороги Москва — Рязань в Подмосковье, в результате происшествия движение поездов временно приостановлено. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Согласно сведениям областного ведомства, примерно в 04.45 на пересечении железной дороги Москва — Рязань и трассы ММК — Чечевилово по невыясненной причине легковушка Kia на переезде выехала на пути и столкнулась с электропоездом дальнего следования.

Согласно предварительным данным, жертвами аварии стал водитель и пассажир автомобиля, передает телеканал «360».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства ДТП выясняются. Движение поездов временно приостановлено, пишет «Вечерняя Москва».