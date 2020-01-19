Активисты проводят «Выходные с ветераном» в Подмосковье

Москва, 19 января. Молодежная организация «Молодая Гвардия» инициировала акцию «Выходные с ветераном» в Подмосковье. Участники проекта будут каждые выходные навещать ветеранов, помогать им с бытовыми делами и общаться. Активисты создадут аудиоархив с рассказами о подвигах советских людей на фортах войны.

Организаторы отметили, что главная цель акции – это всесторонняя помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Активисты навещают фронтовиков, собирают информацию о их военных подвигах. Рассказы ветеранов станут частью большой аудиобиблиотеки, которая будет доступна всем желающим. Активисты надеются, что это не позволит забыть о героическом прошлом наших предков.

Акция взяла старт в Балашихе и Егорьевске. Активисты вместе с руководителем организации Александром Толмачевым посетили Михаила Егоровича Шестимирова. Участнику освобождения Ленинграда вручили новый чайник, цветы и торт, передает телеканал «360».

Михаилу Шестимирову 96 лет. Он учился в Салтыковской средней школе, когда началась война. Он, как и многие, ушел на фронт со школьной скамьи. Мальчишка отправился на защиту Ленинграда. Свой первый бой принял на Пулковской высоте. Он рассказал, что с возвышенности был виден весь город, если бы немцам удалось занять высоту, то разрушений в Ленинграде было бы больше.

В эти выходные активисты пойдут в гости к ветеранам в Домодедове, Кашире, Дзержинском.

Ранее ФАН сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что ветераны и труженики тыла получат единовременную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.