Площадки для творческой молодежи откроют в Подмосковье

Москва, 16 января. Талантливую молодежь московского региона привлекут к новым творческим проектам в 2020 году. Юные танцоры и музыканты смогут дарить свое творчество в рамках проекта «Музыка улицы». Об этом сообщила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она отметила, что Московская область готовиться к празднованию юбилея Победы и в регионе намечены акции чествования героев, которые будут длиться с 31 января по 9 мая.

После того, как закончится этот период, стартует новый проект «Музыка улицы». Планируется, что во всех муниципалитетах откроются площадки для творческой молодежи: музыкантов, танцоров и художников. Открытие запланировано на 20 мая, передает телеканал «360».

Харламова призвала российских рок-звезд, чтобы они приняли участие в поиске оптимальных площадок и их открытии. Она напомнила, что многие российские рок-звезды начинали, как уличные музыканты. Они не имели большой аппаратуры или профессиональной концертной площадки.

Министр рассказала, что в День Молодежи жителей будет ждать обширная программа, в частности, фестиваль уличных танцев. Он пройдет 27 июня.

«Мы сейчас выберем самый удачный парк, который соберет всю молодежь. Так что 27-го июня, думаю, будет очень весело и талантливо», — сообщила министр.

Кроме того, планируется, что Фестиваль уличных театров в этом году будет проходить в непривычном формате. Есть идея соединить Воскресенск и Коломну с помощью реки и парохода и провести объединенный фестиваль.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве с 17 января по 16 февраля будет проходить фестиваль природы «Первозданная Россия». Жители и гости столицы смогут увидеть фотографии дикой природы, а также принять участие в творческих мастер-классах.