Женщине потребовалась помощь спасателей и медиков на крещенских купаниях в Москве

Москва, 19 января. Спасатели помогли женщине, которая почувствовала недомогание во время крещенских купаний в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сообщается, что инцидент произошел на Святом озере в столице. После окунания в купель, женщина вышла из воды слегка покачиваясь. Спасатели обратили внимание на нетвердую походку 40-летней дамы и бросились к ней. Они успели подхватить ее и передать медицинским работникам, передает РИА Новости.

Ранее ФАН сообщал, что в Москве в местах, где проводятся крещенские купания дежурят более двухсот спасателей, а также полиция и медицинские работники.